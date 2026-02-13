Jorge Pantojas foi localizado em Niterói com uma facaReprodução

Rio - Jorge Pantojas de Oliveira Junior foi preso nesta sexta-feira (13) por tramar um plano para assassinar a ex-companheira, identificada apenas como Joelma. Ele foi localizado por agentes da 41ª DP (Tanque) em uma casa em Niterói, na Região Metropolitana, onde estava escondido.

De acordo com a Polícia Civil, o casal tinha um relacionamento conturbado. O envolvimento entre os dois, que começou em 2018, foi marcado por agressões. Joelma já possuía medidas protetivas contra Jorge, mas ele ignorava a ordem judicial e continuava a persegui-la. Em uma das ameaças, ele teria dito: "Se você tirar o meu céu, vou tirar o seu também". 
Jorge já havia sido detido anteriormente após invadir a casa de Joelma armado com uma faca. Desta vez, ele chegou a alugar um imóvel na Região Oceânica de Niterói para vigiar a ex-companheira e atacá-la antes das festas de Carnaval. No momento da prisão, os agentes encontraram novamente uma faca na residência.
