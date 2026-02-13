Imagem mostra vítima desacorda ao ser atingida por descarga elétrica - Reprodução

Publicado 13/02/2026 18:34

Rio – A turista chilena, de 15 anos, que sofreu uma descarga elétrica em Copacabana, na Zona Sul, durante o temporal da última segunda-feira (9) , recebeu alta médica hoje do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Além disso, a jovem tem retorno ao seu país, ao lado da mãe, programado ainda para esta sexta. A Subprefeitura da Zona Sul informou que negociou a troca das passagens de ambas diretamente com a empresa aérea.

O incidente

A chilena passava perto de um poste na Rua Santa Clara quando ocorreu o incidente. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a jovem caída na calçada, quando o educador físico Edgar Cartaxo, 50 anos, se aproxima para realizar massagens cardíacas até a chegada dos Bombeiros. Os militares a levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, de onde ela foi transferida para o Souza Aguiar.

No dia seguinte ao ocorrido, o educador recebeu abraços de moradores como forma de agradecimento pela ação rápida. No momento do incidente, no entanto, ele chegou a ser desacreditado pelos pedestres que acompanhavam o caso de perto.

"As pessoas diziam: 'Não adianta, não adianta, ela já morreu', mas eu insisti, até que ela veio voltando devagar, e acordou, recuperou a consciência”, disse Edgar.

Na ocasião, um outro homem se aproximou para ajudar a jovem, mas acabou recebendo uma descarga elétrica também. Identificado como Felipe Dias, ele teve alta no dia seguinte.