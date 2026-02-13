Local em Paciência foi alvo de fiscalização da 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução

Publicado 13/02/2026 19:53

Rio - Seis pessoas foram presas, nesta sexta-feira (13), em um galpão no bairro de Paciência, na Zona Oeste. A ação foi realizada por policiais da 21ª DP (Bonsucesso), que investigavam a procedência de cargas armazenadas no local.

Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram um grande volume de mercadorias. As notas fiscais apresentadas estavam em nome de terceiros e indicavam destinos diferentes do endereço onde os produtos foram localizados. Além disso, havia um 'gato' de energia na rede elétrica, utilizada para manter o funcionamento do espaço.

Ainda de acordo com a corporação, o local funcionava para o recebimento e a distribuição de mercadorias. Os seis homens encontrados no local foram levados para a delegacia e vão responder por receptação, furto e associação criminosa.