Rio entrou em nível de calor 3 nesta sexta-feira (13); temperatura deve ficar próximo dos 40°CÉrica Martin / Agência O Dia
A mudança no nível do Protocolo de Calor não alterou o estágio operacional da cidade. O Rio permanece no Estágio 1.
Seis pessoas são presas em galpão com mercadorias e ligação irregular de energia em Paciência
Notas fiscais apresentadas, segundo a Polícia Civil, tinham destinos diferentes do galpão
Confira as praias recomendadas para banho no RJ durante o Carnaval
Boletim do Inea apontou 20 locais para os foliões, turistas e moradores frequentarem com segurança
Turista que sofreu descarga elétrica durante chuva em Copacabana tem alta e volta ao Chile
Ela passava perto de um poste na Rua Santa Clara quando ocorreu o incidente
PMs resgatam motorista e impedem roubo de carga em comunidade no Engenho de Dentro
Vítima relatou ter sido abordada pelos criminosos em uma movimentada via do Méier
Homem que planejava matar ex-companheira antes do Carnaval é preso em Niterói
Suspeito já tinha invadido a casa da vítima antes e alugou um imóvel em Niterói para vigiá-la
Caso Marielle: MPF denuncia delegados e policial por obstrução de Justiça e associação criminosa
De acordo com o documento, grupo liderado pelo ex-delegado Rivaldo Barbosa se aproveitou de um 'contexto de mercantilização de homicídios existente no estado'
