Rio entrou em nível de calor 3 nesta sexta-feira (13); temperatura deve ficar próximo dos 40°C - Érica Martin / Agência O Dia

Rio entrou em nível de calor 3 nesta sexta-feira (13); temperatura deve ficar próximo dos 40°CÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/02/2026 12:47

Rio - A cidade do Rio atingiu, às 11h40 desta sexta-feira (13), o terceiro nível do Protocolo de Calor (Calor 3), devido a previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos em temperaturas entre 36°C e 40°C.

fotogaleria

Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta sexta, o tempo ficará estável e as temperaturas elevadas no município. A máxima prevista é de 39°C. Não há previsão de chuva.

Entre o sábado (14) e a próxima segunda-feira (16), o predomínio será de céu com poucas nuvens, ainda sem possibilidade de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura permanecerá alta. De acordo com o Alerta Rio, a variação será de 38°C a 20°C.

Já na terça-feira (17), a aproximação de uma frente fria vai influenciar o tempo na cidade do Rio. Haverá aumento de nebulosidade no fim do dia e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão moderados e a temperatura irá alternar entre 38°C e 22°C.



Recomendações

O Calor 3 é o nível que antecede os dois níveis considerados mais críticos. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR), é importante seguir certas recomendações, como por exemplo:

- Aumento na ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consumo de alimentos leves como frutas e saladas;

– Uso de roupas leves e frescas;

– Evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evitar exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Se informar sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

- Uso de protetor solar, pois a exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas;

- Proteger crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procurar uma unidade municipal de saúde.



A mudança no nível do Protocolo de Calor não alterou o estágio operacional da cidade. O Rio permanece no Estágio 1.