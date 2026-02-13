Ônibus intermunicipais vão sofrer reajustes - Divulgação

Ônibus intermunicipais vão sofrer reajustesDivulgação

Publicado 13/02/2026 10:12

Rio - O preço das passagens de ônibus das linhas intermunicipais aumentam a partir de domingo (15) no Rio. No Diário Oficial, nesta quinta-feira (12), o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) autorizou o reajuste em razão do aumento do preço de combustíveis e insumos básicos para os coletivos.

O aumento para linhas contempladas pelo Bilhete Único será de 12,61%. Já para trajetos do interior, o reajuste é de 11,69%. Por fim, viagens rodoviárias e urbanas aumentam em 9,93%.

As passagens entre os municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, passam a custar R$ 6,70 na maioria das linhas. Já as tarifas coletivos de Duque de Caxias para o Centro do Rio serão de R$ 10,40. Outro exemplo, o transporte entre Niterói e São Gonçalo fica por volta de R$ 7,10.

A publicação ainda ressalta que o último reajuste tarifário aconteceu em março de 2025. Com a nova alteração, as empresas de ônibus precisam fixar informativos com os preços atualizados no interior dos veículos.