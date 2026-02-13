Militares apreenderam um fuzil, 12 munições, um radiotransmissor e um celularDivulgação / PMERJ
Homem morre em ação da PM para recuperar carro roubado em Quintino
Militares foram atacados por criminosos armados; um deles chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Seis pessoas são presas em galpão com mercadorias e ligação irregular de energia em Paciência
Notas fiscais apresentadas, segundo a Polícia Civil, tinham destinos diferentes do galpão
Confira as praias recomendadas para banho no RJ durante o Carnaval
Boletim do Inea apontou 20 locais para os foliões, turistas e moradores frequentarem com segurança
Turista que sofreu descarga elétrica durante chuva em Copacabana tem alta e volta ao Chile
Ela passava perto de um poste na Rua Santa Clara quando ocorreu o incidente
PMs resgatam motorista e impedem roubo de carga em comunidade no Engenho de Dentro
Vítima relatou ter sido abordada pelos criminosos em uma movimentada via do Méier
Homem que planejava matar ex-companheira antes do Carnaval é preso em Niterói
Suspeito já tinha invadido a casa da vítima antes e alugou um imóvel em Niterói para vigiá-la
Caso Marielle: MPF denuncia delegados e policial por obstrução de Justiça e associação criminosa
De acordo com o documento, grupo liderado pelo ex-delegado Rivaldo Barbosa se aproveitou de um 'contexto de mercantilização de homicídios existente no estado'
