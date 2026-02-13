Militares apreenderam um fuzil, 12 munições, um radiotransmissor e um celular - Divulgação / PMERJ

Publicado 13/02/2026 08:26

Rio - Um homem morreu durante uma ação da Polícia Militar para recuperar um veículo roubado na Comunidade Lemos de Brito, em Quintino, Zona Norte, na noite desta quinta-feira (12). Houve relatos de tiroteio na região.

Segundo a PM, militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 9º BPM (Rocha Miranda), foram checar a presença de um carro roubado e acabaram sendo atacados por criminosos armados.

Durante o confronto, um dos envolvidos foi baleado e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5.56, 12 munições, um radiotransmissor e um celular. Além disso, eles localizaram e recuperaram o veículo roubado.

O material foi encaminhado para a 29ª DP (Madureira), enquanto a Delegacia e Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, ainda não identificado.