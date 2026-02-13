Meio milhão de pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio durante o Carnaval - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/02/2026 09:01 | Atualizado 13/02/2026 11:26

Rio - Mais de meio milhão de pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária, durante o Carnaval. Nesta sexta-feira (13), a previsão é de que seja o dia com mais saída de passageiros do Rio, com 34,7 mil embarques e 28,9 mil desembarques.

Os destinos mais procurados para quem deixa a cidade de ônibus no período são municípios da Costa do Sol, Costa Verde, Região Serrana e o interior do estado, além de destinos para São Paulo e Minas Gerais.

O aposentado Jorge Duarte, de 75 anos, decidiu ir com a mulher para Conservatória, distrito de Valença, no Sul Fluminense. Segundo o idoso, a ideia é passar o Carnaval de forma mais tranquila.

"Hoje em dia, ficar no Rio é muito difícil por causa da violência, bandidos com armas e facas. Vamos para lá porque é tranquilo, pessoas com idade, é a cidade da seresta. Passamos lá tranquilo, tem blocos, escolas de samba. O Carnaval lá é muito bom, mas já brinquei muito aqui quando era mais jovem", contou.

Mas também há o destino contrário. Muitos turistas procuram o Rio para conhecer o Carnaval da cidade. A cozinheira Larissa de Oliveira, de 30 anos, veio do Guarujá, em São Paulo, para o município pela primeira vez para aproveitar a folia.

"É a minha primeira vez no Carnaval do Rio e quero viver as experiências dos blocos de rua, dessa vibe dos bloquinhos do Rio. Vou no Carmelita, no Cordão do Bola Preta, no Toca Raul, quero dar uma conferida para aproveitar a programação. A expectativa é altíssima. A gente sempre vê muito sobre o Carnaval do Rio e quero viver a experiência pela primeira vez. Aqui na rodoviária está um clima maravilhoso, cheguei com samba no pé. Eles receberam os turistas com muita alegria", destacou.

Em uma iniciativa em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), a Rodoviária do Rio contou com apresentações do grupo de ritmistas "Chegando de Surpresa", formado por garis que usam música e dança como mensagem de conscientização. Renato Sorriso, uma das figuras ilustres do Carnaval carioca, marcou presença no show.

"Nosso projeto já tem mais de 20 anos. É tudo adaptado, tudo vindo do lixo. Já viu um gari desanimado? Estamos sempre animados. Temos esse carisma. Estamos fazendo conscientização com a musicalidade", explicou o componente Maxwell Oliveira.

A analista de projetos Ana Quintero, de 31 anos, moradora de São Paulo, passará pela oitava vez o Carnaval no Rio e valorizou a recepção na rodoviária. "O Rio sempre me surpreende e me divirto muito. Quero curtir e desligar do mundo. Já chegamos com o pessoal da limpeza fazendo bloco, tocando um samba muito legal, já senti a energia logo quando cheguei, expectativa altíssima como sempre", afirmou.

O construtor comercial Pedro Moreira Lima, de 28 anos, veio de Ribeirão Preto, também em São Paulo, para curtir a folia na Cidade Maravilhosa pela segunda vez, a primeira com a namorada.

"Estamos querendo aproveitar bastante os bloquinho de rua mesmo, curtir muito o Carnaval. Estou contando com os amigos para dar dicas. Acho que estará muito cheio, muito sol se Deus quiser, mas é um momento legal. Que dê para aproveitar o dia. Acho bom vim com amigos, estar em grupo, tomar muita água e se divertir", comentou.

Entre esta quinta-feira (12) e o próximo dia 23, o terminal deverá movimentar 536 mil viajantes, entre embarques e desembarques. É um crescimento de 2% em relação a 2025, quando 500 mil passageiros circularam pelo local.

Este sábado (14) será o dia com maior chegada de turistas no Rio. São 28,7 mil embarques e cerca de 35 mil desembarques. Para atender à demanda, as 39 viações que operam no terminal disponibilizaram uma frota de 16,6 mil ônibus, incluindo 4,4 mil veículos extras.

“Nos preparamos para este Carnaval com um esquema operacional robusto, que envolve reforço de equipes, ações integradas com os órgãos públicos, além dos investimentos recentes em tecnologia e segurança. Hoje, o terminal conta com câmeras com sistema de reconhecimento facial conectadas ao Comando Geral da Polícia Militar, para garantir tranquilidade aos mais de meio milhão de passageiros que devem circular por aqui. Nosso foco é oferecer uma experiência cada vez mais segura, organizada e acolhedora, do embarque ao desembarque”, disse Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio.

A rodoviária deve receber 269 mil passageiros desembarcando durante o Carnaval. Os turistas chegarão na capital vindos principalmente de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

"Os números previstos para a Rodoviária do Rio reforçam a força do turismo fluminense e a importância do Carnaval como motor da nossa economia. Não tenho dúvidas que será mais um Carnaval de recordes. Estamos trabalhando de forma integrada com a rodoviária e com os órgãos do trade turístico para garantir uma excelente experiência aos visitantes que chegam e aos moradores que viajam pelo Estado", destacou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Nesta sexta-feira (13), dia de maior saída do Rio pelo terminal, os passageiros e turistas podem participar de um evento gratuito no segundo piso, onde fica o embarque superior. A concessionária montou um espaço com maquiagem temática, painel instagramável e tererê.



Saúde

Quem tiver passando pela rodoviária nesse período de Carnaval também poderá cuidar da saúde. Há uma campanha de vacinação em parceria com o Centro Municipal de Saúde Messias do Carmo e a Secretaria Municipal de Saúde, no embarque superior, para aplicação das vacinas tríplice viral e febre amarela. O evento ocorre nos dias 13, 19 e 20 de fevereiro, das 8h às 16h.

O terminal também conta com stands de orientação da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), com o programa SOS Crianças Desaparecidas, que distribui pulseiras para crianças como forma de ajuda para as identificar nesse período.

"Estamos aqui na conscientização da população sobre a pulserinha de identificação para que as crianças passem o Carnaval de forma segura e não se percam, para evitar o desaparecimento nesse período, que é de festas e alegria. Precisamos que as crianças estejam sempre com a supervisão constante de um adulto. É importante que elas saiam com pulseirinha com o nome e telefone do responsável", contou a assistente social Carla, responsável pelo stand nesta sexta-feira (13), último dia da ação na rodoviária.

O Alcoólicos Anônimos do Rio de Janeiro também realiza campanhas de esclarecimento.

*Colaboração de Érica Martin