Movimento de carros na manhã desta sexta-feira (13), próximo ao Terminal GentilezaÉrica Martin / Agência O Dia
Trânsito apresenta retenções para quem deixa o Rio no Carnaval
Movimentação no sentido Região dos Lagos é grande na BR-101. Já na Ponte, tráfego está tranquilo
Vídeo: Celebração por fim de tratamento de câncer causa comoção em bar da Zona Sudoeste
Farmacêutica Beatriz Moraes, 41, comemorava com amigos e familiares, quando recebeu homenagem
Veja como funcionará transportes no Rio durante o Carnaval
Recomendação é que os foliões planejem seus deslocamentos com antecedência para acessar blocos de rua, desfiles na Marquês de Sapucaí e demais eventos pela cidade
Para casos urgentes! Plantão do Tribunal de Justiça funcionará todos os dias do Carnaval
Serviço é voltado para decisões que envolvem internação em hospitais, autorização para viagem de crianças e adolescentes e outras questões
Preço das passagens de ônibus intermunicipais no Rio vai aumentar
Alteração passa a valer a partir deste domingo (15)
Vídeo mostra tentativa de assalto que terminou com menina de 8 anos baleada em Nova Iguaçu
Imagens mostram o desespero do pai ao perceber que a filha foi atingida
