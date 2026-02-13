Movimento de carros na manhã desta sexta-feira (13), próximo ao Terminal Gentileza - Érica Martin / Agência O Dia

Movimento de carros na manhã desta sexta-feira (13), próximo ao Terminal GentilezaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/02/2026 09:33 | Atualizado 13/02/2026 11:37

Rio – O trânsito para quem chega ou saí do Rio para curtir o Carnaval já apresenta impactos, na manhã desta sexta-feira (13). Quem vai para Região dos Lagos, o fluxo é tranquilo pela Ponte Rio-Niterói, com média de 13 minutos de travessia. Entretanto, há congestionamento na BR-101, no trecho da Niterói-Manilha. A opção é seguir pela Alameda São Boaventura e RJ-104.



Na Avenida Brasil, há diversas retenções. No sentido Centro, uma faixa da pista central está ocupada, em função de um caminhão com problemas mecânicos, na altura de Olaria. O trânsito está lento a partir da Penha. A alternativa em direção ao Centro é a Rua Uranos, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).

Na Ponte Rio-Niterói, são esperados, segundo a Ecovias Ponte, cerca de 1,8 milhão de veículos até o dia 23 de fevereiro. Somente nesta sexta-feira (13), 149 mil automóveis atravessaram rumo à Cidade do Sol ou Norte Fluminense.



Na ViaLagos, mais de 413 mil veículos são esperados no acesso no Carnaval, especialmente nos dias de ida para as praias e no retorno ao Rio de Janeiro após a folia. A expectativa é de maior fluxo no sábado de ida (14), em direção às praias, e na Quarta-feira de Cinzas (18), no retorno ao Rio de Janeiro.



Já na Presidente Dutra, circulam nesta sexta-feira (13) cerca de 291.952 veículos. E na Rodovia Rio-Santos, que dá acesso às praias de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí, na Costa Verde, a expectativa é circulem pouco mais de 400 mil. O pico será na terça-feira (17), com 135 mil automóveis.

Quem vai em direção à Petrópolis passa por um trânsito normal, sem retenções. Já quem vem ao Rio voltando da Baixada Fluminense, pode enfrentar engarrafamento do km 121 ao km 125 da BR-040, devido ao acesso à Linha Vermelha e à Avenida Brasil. Segundo a Elovias, aproximadamente 230 mil veículos devem passar pelas três praças de pedágio até a Quarta-feira de Cinzas (18).