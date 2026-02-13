Só na cidade do Rio, o Carnaval deve atrair oito milhões de pessoas - Érica Martin

Publicado 13/02/2026 11:04

Rio - O deslocamento para blocos de ruas, desfiles na Marquês de Sapucaí e demais atrações pela cidade contará com uma operação especial integrada entre trens, metrô, barcas e bondes durante o período de Carnaval.

O Governo do Estado, em conjunto com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), recomenda que os foliões planejem os trajetos com antecedência para acessar os eventos.

Trens

Os trens vão circular sem interrupção das 4h desta sexta-feira (13), até as 22h45 da Quarta-Feira de Cinzas (18). A estação Central do Brasil ficará aberta 24h e as demais estações permanecerão abertas para desembarque após os desfiles.

Haverá trens extras saindo da Central do Brasil para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo. Para atender os participantes dos megablocos, os ramais de Japeri e Santa Cruz terão intervalos reduzidos nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro, com partidas a cada 15 minutos na ida e a cada 20 minutos na volta.



Metrô



O metrô vai funcionar sem interrupções das 5h desta sexta-feira (13), até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (18), com as linhas 1 e 4 operando entre Uruguai e Jardim Oceânico e a linha 2 entre Pavuna e General Osório.

O acesso ao Sambódromo será feito com desembarque na estação Central do Brasil para o público que vai aos setores ímpares e às concentrações no Balança mas não cai e no Terreirão do Samba. Já para os setores pares e concentração no edifício dos Correios, o desembarque será na estação Praça Onze.

Para os desfiles das escolas mirins, no dia 20, as estações Central do Brasil e Praça Onze ficarão abertas até a 1h de sábado (21).

No desfile das campeãs, o metrô funcionará das 5h de sábado (21), até as 23h de domingo, (22), sem interrupções.



A estação Presidente Vargas estará fechada de 14 a 17 de fevereiro e a estação Cinelândia funcionará das 6h às 20h, entre esses dias.



Barcas



As barcas vão reduzir intervalos e oferecer viagens extras nos dias de grandes blocos na linha Arariboia:

14/02 - Cordão da Bola Preta e Cordão do Boitatá.

15/02 - Bangalafumenga e Vem Cá Minha Flor.

16/02 - Que Pena Amor, Sargento Pimenta, Brasília Amarela e Carrossel de Emoções.

17/02 - Fervo da Lud e Orquestra Voadora.

22/02 - Bloco da Anitta e Monobloco.

01/03 - A linha Paquetá atenderá o Bloco do Boto Marinho

Pela primeira vez, as linhas Charitas e Cocotá vão operar durante o Carnaval, nos dias 16 e 18, respectivamente.

Bonde de Santa Teresa

Os bondes de Santa Teresa não circulam nos dias 13, 14, 16 e 17 de fevereiro e haverá restrições no domingo (15).