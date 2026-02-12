Menina está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 12/02/2026 09:36 | Atualizado 13/02/2026 09:09

Rio - Uma menina, de 8 anos, foi baleada na cabeça em uma tentativa de assalto, na noite desta quarta-feira (11), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima está internada em estado gravíssimo.

O caso aconteceu na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam a informação de que V. C. E. S. estava com o pai em um veículo quando criminosos anunciaram o assalto.

Durante a ação, os bandidos atiraram contra o automóvel. Um dos disparos acertou a cabeça da menina, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

De acordo com a prefeitura do município, a paciente chegou em estado gravíssimo, recebeu atendimento emergencial e, depois de estabilização inicial, passou por uma cirurgia. No momento, ela está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob monitoramento contínuo da equipe multidisciplinar. Seu quadro segue gravíssimo.

O caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e encaminhado à 52ª DP (Nova Iguaçu). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar autoria do crime.