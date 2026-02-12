Menina está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Carlos Elias / Agência O Dia
Menina de 8 anos é baleada na cabeça durante tentativa de assalto em Nova Iguaçu
Vítima está internada em estado gravíssimo
Mais de meio milhão de pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio durante o Carnaval
Esta sexta-feira (13) será o dia com mais saída de passageiros da cidade, com 3,4 mil embarques
Dinamarqueses levam golpe de R$ 2 mil ao comprarem cerveja no entorno do Maracanã
Turistas perceberam a cobrança indevida no cartão de crédito e acionaram a Guarda Municipal
Homem morre em ação da PM para recuperar carro roubado em Quintino
Militares foram atacados por criminosos armados; um deles chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Polícia Civil prende motorista de caminhão e impede roubo de cargas na Baixada
O veículo transportava material de limpeza e descartáveis
Condenado por latrocínio é preso em Campo Grande
Wanderson Alves ficou foragido por cerca de três meses
