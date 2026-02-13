Motorista confessou ter roubado o caminhão momentos antes da abordagem - Divulgação

Publicado 13/02/2026 06:50

Rio - A Polícia Civil, em mais uma fase da "Operação Torniquete", prendeu um motorista e impediu um roubo de carga de material de limpeza e descartáveis em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (12).

Na ação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital identificaram um caminhão trafegando em alta velocidade, acompanhado por um carro que aparentava dar cobertura. Em seguida foi dada ordem de parada, mas os criminosos tentaram fugir.

Após cerco tático, as equipes abordaram o caminhão e prenderam o condutor. Questionado, ele confessou participação no crime e informou que o veículo havia sido roubado momentos antes, com apoio de comparsas.

Durante buscas na região, os verdadeiros funcionários responsáveis pelo transporte foram localizados e reconheceram a carga. Todo o material acabou recuperado intacto.

As investigações seguem para identificar e responsabilizar os demais integrantes do grupo criminoso.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares dos bandidos, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 860 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 50 milhões. As ações são contínuas e ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.

