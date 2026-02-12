Wanderson Alves foi localizado na casa de um amigo em Campo Grande - Reprodução/internet

Publicado 12/02/2026 21:55

Rio – Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta quinta-feira (12), Wanderson Alves, condenado por latrocínio. A captura ocorreu em Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com investigações da especializada, o criminoso tem um histórico de assaltos a residências na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, sempre na companhia de duas comparas – uma delas é sua irmã – e com uso de arma de fogo. Em uma destas ocasiões, o morador reagiu e acabou baleado. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Após cerca de duas semanas de monitoramento, os agentes localizaram Wanderson, que estava foragido havia três meses, na casa de um amigo. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão definitiva.