Rio - Um morador foi baleado durante uma operação policial no Morro do Timbau, no Complexo da Maré, nesta quinta-feira (12). A vítima foi socorrida por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e levada em um veículo blindado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
De acordo com a Policia Militar, a ocorrência teve início na Linha Vermelha, onde o motorista de um carro não obedeceu à ordem de parada de agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). Houve troca de tiros e o carro dos suspeitos bateu durante a perseguição.
Após o acidente, os suspeitos fugiram a pé para o interior da comunidade e houve um novo confronto, desta vez envolvendo homens armados da região.
De acordo com a Polícia Civil, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que passavam pela Linha Amarela, notaram a movimentação e entraram na comunidade para prestar apoio à PM. Em seguida, os policiais foram alertados sobre o morador baleado.
Uma pistola com carregador e munições foram apreendidos na operação, além da recuperação de um veículo roubado.
