Barracas fixas poderão permanecer nas praias durante o Carnaval - Fabio Costa/Seop

Barracas fixas poderão permanecer nas praias durante o CarnavalFabio Costa/Seop

Publicado 12/02/2026 14:56 | Atualizado 12/02/2026 19:50

Rio - Os barraqueiros legalizados, com pontos fixos nas praias do Rio, poderão manter as estruturas na areia da praia durante o Carnaval, conforme anunciou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), nesta quinta-feira (12). A resolução leva em consideração o período compreendido entre a meia-noite de sexta-feira (13) e 21h de quarta-feira (18).

O horário de funcionamento das barracas, no entanto, será restringido apenas das 7h às 21h. Após o fim das atividades, todas as cadeiras, mesas, guarda-sóis e demais equipamentos utilizados no atendimento ao público deverão permanecer armazenados no interior da respectiva barraca, não podendo permanecer nem na faixa de areia e nem no calçadão.

“O objetivo principal é reduzir o grande volume de carga e descarga existente na orla e oferecer condições de ambiência melhores para a orla do Rio durante o Carnaval. Normalmente, o barraqueiro monta e desmonta diariamente as estruturas. É importante frisar que o descumprimento de qualquer determinação pode gerar multa ou apreensão dos equipamentos”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Além da retirada dos equipamentos, após às 21h não poderão mais ser utilizadas estruturas de transporte de carga nos calçadões, canteiros centrais e calçadas da orla. As restrições se estendem para a permanência de qualquer tipo de veículo estacionado ou parado na orla para fins de carga ou descarga de barracas, cadeiras, guarda-sóis ou itens semelhantes.

Vale destacar que o descumprimento das regras temporárias pode gerar multa, apreensão de equipamentos e eventual suspensão da autorização de funcionamento, nos termos da legislação municipal vigente.

