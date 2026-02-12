Romário da Conceição de Almeida, conhecido como Angolano, foi levado por PMs à 64ª DPReprodução/internet
PM prende integrante de quadrilha especializada em fraudar FGTS e Auxílio Emergencial
Grupo já teria desviado R$ 45 milhões da Caixa Econômica
Advogado admite que falsa dentista não tem diploma, nem registro e fala em ‘mal-entendido’
Defesa afirma ainda que a cliente ‘ajudava vizinhos’ por já ter trabalhado em consultório e que não tinha interesse financeiro
Confirmada em Copacabana, Shakira manda mensagem para os fãs brasileiros: 'Vamos curtir muito'
Cantora colombiana será a atração do megashow gratuito que acontecerá em 2 de maio
Rua é interditada por causa de incêndio em van no Centro
Acesso da Avenida Presidente Vargas para a Rua Carmo Neto foi interrompido
Barraqueiros legalizados poderão manter estruturas fixas nas praias durante o Carnaval
Regras temporárias, no entanto, deverão ser cumpridas
Mãe revela que estudante vítima de tentativa de feminicídio levou mais de 30 facadas
Alana Anisio Rosa, de 20 anos, permanece internada em coma induzido há quase uma semana do crime
