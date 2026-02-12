Romário da Conceição de Almeida, conhecido como Angolano, foi levado por PMs à 64ª DP - Reprodução/internet

Romário da Conceição de Almeida, conhecido como Angolano, foi levado por PMs à 64ª DPReprodução/internet

Publicado 12/02/2026 18:44

Rio – O condenado Romário da Conceição de Almeida, conhecido como Angolano, foi preso, na manhã desta quinta-feira (12), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele integrava uma quadrilha especializada em fraudar FGTS e Auxílio Emergencial, chegando a um desfalque de R$ 45 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF).

Informações repassadas pelo Disque Denúncia levaram os policiais a Angolano Reprodução/DD

Segundo investigações da Polícia Federal, Angolano e comparsas conseguiam dados sigilosos de beneficiários e correntistas do banco, de modo ilegal, e falsificavam documentos para acessar as contas das vítimas. Em seguida, efetuavam saques e pagamentos de boletos digitais, desviando recursos destinados a trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para burlar os sistemas de segurança da Caixa e realizar as operações bancárias, inclusive no aplicativo Caixa Tem, o grupo - que designava funções específicas para cada membro - usava conexões de internet registradas em nome de terceiros.

A partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia, uma equipe de buscas do 21º BPM (São João de Meriti) localizou Angolano na Avenida Torres Homem, em Tomazinho, e o encaminhou à 64ª DP (São João de Meriti). Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão definitiva, após condenação transitada em julgado (quando não cabe mais recursos), pelo crime de uso de documento falso. A pena é de 8 anos de reclusão, em regime fechado.

A reportagem tenta contato com a Caixa. O espaço segue aberto.