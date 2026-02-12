Alana Rosa, 20 anos, foi esfaqueada dentro de casa ao chegar da academiaArquivo Pessoal
A jovem ainda está visivelmente assustada e por isso a recuperação tem sido mais delicada. "Os médicos estão tentando extubar, mas ela fica muito nervosa, se bate, não está entendendo ainda. Eu não sei se ela ainda está na cena do crime, ou se não tá entendendo onde ela está, mas as taxas estao boas, ela está sem infecção, está se alimenta por sonda. Ela só precisa entender que ela está segura, que está bem", contou.
Ele invadiu a casa da família no bairro Galo Branco, na última sexta (6). Momentos depois, a mãe da vítima chegou na residência mais cedo do que o habitual e encontrou a filha sendo atacada. Em seguida, ela conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel.
Alana e Luiz não tinham nenhum relacionamento. A motivação do crime teria sido porque ela não aceitou namorar com ele.
