Publicado 12/02/2026 14:09

O DIA pela mãe da jovem, Jaderluce Anisio, 53, que descobriu a dimensão da violência durante visita ao hospital nesta quinta-feira (12), onde a filha segue internada em coma induzido.



A jovem ainda está visivelmente assustada e por isso a recuperação tem sido mais delicada. "Os médicos estão tentando extubar, mas ela fica muito nervosa, se bate, não está entendendo ainda. Eu não sei se ela ainda está na cena do crime, ou se não tá entendendo onde ela está, mas as taxas estao boas, ela está sem infecção, está se alimenta por sonda. Ela só precisa entender que ela está segura, que está bem", contou. Rio - A estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo, na Região Metropolitana, teria sido esfaqueada mais de 30 vezes. A informação foi revelada apela mãe da jovem, Jaderluce Anisio, 53, que descobriu a dimensão da violência durante visita ao hospital nesta quinta-feira (12), onde a filha segue internada em coma induzido.A jovem ainda está visivelmente assustada e por isso a recuperação tem sido mais delicada. "Os médicos estão tentando extubar, mas ela fica muito nervosa, se bate, não está entendendo ainda. Eu não sei se ela ainda está na cena do crime, ou se não tá entendendo onde ela está, mas as taxas estao boas, ela está sem infecção, está se alimenta por sonda. Ela só precisa entender que ela está segura, que está bem", contou.