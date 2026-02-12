Alana Rosa, 20 anos, foi esfaqueada dentro de casa ao chegar da academiaArquivo Pessoal

Rio - A estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo, na Região Metropolitana, teria sido esfaqueada mais de 30 vezes. A informação foi revelada a O DIA pela mãe da jovem, Jaderluce Anisio, 53, que descobriu a dimensão da violência durante visita ao hospital nesta quinta-feira (12), onde a filha segue internada em coma induzido.

A jovem ainda está visivelmente assustada e por isso a recuperação tem sido mais delicada. "Os médicos estão tentando extubar, mas ela fica muito nervosa, se bate, não está entendendo ainda. Eu não sei se ela ainda está na cena do crime, ou se não tá entendendo onde ela está, mas as taxas estao boas, ela está sem infecção, está se alimenta por sonda. Ela só precisa entender que ela está segura, que está bem", contou.
O autor do crime é  Luiz Felipe Sampaio, 22 anos, que teve a prisão temporária convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada no último domingo (8). 

Ele invadiu a casa da família no bairro Galo Branco, na última sexta (6). Momentos depois, a mãe da vítima chegou na residência mais cedo do que o habitual e encontrou a filha sendo atacada. Em seguida, ela conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel.

Alana e Luiz não tinham nenhum relacionamento. A motivação do crime teria sido porque ela não aceitou namorar com ele.