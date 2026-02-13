Publicado 13/02/2026 00:00

Ao estimar que o fim da escala 6x1 pode elevar em 22% o custo do trabalho, a FecomercioSP introduz o impacto econômico no centro do debate. A discussão deixa de ser apenas trabalhista e passa a envolver competitividade, preços e sustentabilidade das empresas.

A nova operação que aponta lavagem de R$ 1,1 bilhão envolvendo o Primeiro Comando da Capital e um grupo chinês expõe a sofisticação do crime organizado no uso do setor de investimentos. O dinheiro ilícito busca aparência formal — e confirma que o mercado financeiro também virou fronteira estratégica das organizações criminosas.