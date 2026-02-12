Governador Cláudio Castro assinou decreto que prevê escolta vitalícia para ex-governadores do RioÉrica Martin / Agência O Dia
Ex-governadores do Rio terão direito a escolta vitalícia de quatro seguranças
Decreto publicado no Diário Oficial do Estado ainda prevê a disponibilidade de dois motoristas e dois veículos oficiais
Condenado por latrocínio é preso em Campo Grande
Wanderson Alves ficou foragido por cerca de três meses
PRF apreende medicamentos proibidos e mercadorias estrangeiras na Via Dutra
Agentes encontraram anabolizantes vetados pela Anvisa e medicamento para emagrecer com comercialização proibida
Perseguição com tiros termina com morador baleado no Complexo da Maré
Policiais deram início à caçada a um motorista que fugiu de abordagem na Linha Amarela
PM prende integrante de quadrilha especializada em fraudar FGTS e Auxílio Emergencial
Grupo já teria desviado R$ 45 milhões da Caixa Econômica Federal
