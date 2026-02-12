PRF apreende medicamentos proibidos e mercadorias estrangeiras na Via Dutra, em Itatiaia - Divulgação/PRF

PRF apreende medicamentos proibidos e mercadorias estrangeiras na Via Dutra, em ItatiaiaDivulgação/PRF

Publicado 12/02/2026 20:48

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (12), medicamentos proibidos e mercadorias de origem estrangeira sem comprovação fiscal durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, no Sul Fluminense. A abordagem ocorreu no km 324 da via, no sentido Rio.

Por volta das 10h30, os agentes pararam um carro ocupado por duas pessoas. Inicialmente, o motorista afirmou que atuava como empresário de futebol e disse ter saído de Silva Jardim (RJ) com destino a Botucatu (SP), onde teria participado de reuniões com pais de jovens atletas. O passageiro, filho do condutor, disse que trabalhava com o pai e o acompanhava.

No entanto, ao serem questionados sobre o trajeto, os dois negaram ter passado por outras cidades, mas seguida mudaram a versão e admitiram que estiveram em Toledo (PR) e depois em Guaíra (PR). Por fim, confirmaram que atravessaram a fronteira com o Paraguai, onde compraram produtos que, segundo eles, seriam para uso pessoal.

Diante das inconsistências nas informações, foi feita uma busca no veículo. Foram encontrados cinco frascos de Durateston Plus Gold (Landerlan), 160 frascos de Tirzepatida T.G 15 (Mounjaro), uma caixa de GHK-Cu Glow, dois aparelhos iPhone 17, dois perfumes importados, além de três caixas de Tadalafila 20 mg e três caixas da mesma substância de 5 mg.

Entre os itens apreendidos, a PRF identificou que o Durateston Plus Gold está proibido de comercialização no país, conforme resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A tirzepatida da marca T.G também tem comercialização vetada pela agência reguladora.

Além disso, os agentes constataram o transporte inadequado de medicamentos que exigem refrigeração, como a GHK-Cu Glow e a própria tirzepatida. No momento da abordagem, os produtos não estavam acondicionados em ambiente refrigerado.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para os procedimentos legais.