PRF apreende medicamentos proibidos e mercadorias estrangeiras na Via Dutra
Agentes encontraram anabolizantes vetados pela Anvisa e medicamento para emagrecer com comercialização proibida
Perseguição com tiros termina com morador baleado no Complexo da Maré
Policiais deram início à caçada a um motorista que fugiu de abordagem na Linha Amarela
Ex-governadores do Rio terão direito a escolta vitalícia de quatro seguranças
Decreto publicado no Diário Oficial do Estado ainda prevê a disponibilidade de dois motoristas e dois veículos oficiais
PM prende integrante de quadrilha especializada em fraudar FGTS e Auxílio Emergencial
Grupo já teria desviado R$ 45 milhões da Caixa Econômica Federal
Advogado admite que falsa dentista não tem diploma, nem registro e fala em ‘mal-entendido’
Defesa afirma ainda que a cliente ‘ajudava vizinhos’ por já ter trabalhado em consultório e que não tinha interesse financeiro
Confirmada em Copacabana, Shakira manda mensagem para os fãs brasileiros: 'Vamos curtir muito'
Cantora colombiana será a atração do megashow gratuito que acontecerá em 2 de maio
