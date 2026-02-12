Shakira é a atração do Todo Mundo no Rio 2026 - Divulgação

Publicado 12/02/2026 16:44

Rio - “Shakira, Shakira!”. A cantora colombiana, dona dos quadris mais famosos do mundo, foi oficialmente confirmada como atração do Todo Mundo no Rio, megashow gratuito na Praia de Copacabana, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12). Nas redes sociais, a artista celebrou o fato de ter sido a escolhida para a apresentação, que acontecerá no dia 2 de maio, para um público estimado em 2 milhões de pessoas.

Fluente em português, a colombiana usou as redes sociais para falar com os fãs brasileiros.



“Tenho o maior anúncio para fazer. Estarei me apresentando no maior show do planeta: Copacabana, baby! Brasil, eu vou estar com vocês em breve, em maio, no concerto mais sonhado da minha vida. Meu Deus, nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve estarei no Rio, na praia de Copacabana. Muito obrigada. Um beijo muito grande. Eu te amo, Brasil”, disse a diva pop.