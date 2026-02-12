Shakira é a atração do Todo Mundo no Rio 2026Divulgação
“Tenho o maior anúncio para fazer. Estarei me apresentando no maior show do planeta: Copacabana, baby! Brasil, eu vou estar com vocês em breve, em maio, no concerto mais sonhado da minha vida. Meu Deus, nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve estarei no Rio, na praia de Copacabana. Muito obrigada. Um beijo muito grande. Eu te amo, Brasil”, disse a diva pop.
“Nunca se falou tanto em valorização de suas raízes e de sua cultura. E Shakira é exatamente essa artista que conquistou números grandiosos globalmente sem mudar sua essência. Ser latino é muito mais do que indicar seu país de origem. É ter orgulho de sua história e do caminho que percorreu para chegar até aqui. Ser autêntico é o que valoriza essa essência. E em 2026, o mundo espera dos artistas autenticidade, compromisso e atitude”, afirmou Luiz Oscar Niemeyer, sócio da Bonus Track.
Uma das mulheres mais premiadas da música – com 33 Billboard Latin Music Awards; 13 Latin Grammys; 07 Billboard Music Awards; 05 MTV Video Music Awards; e 03 Grammy Awards –, Shakira é dona de um carisma único e com uma forte relação com o público brasileiro.
A colombiana chega ao palco montado em frente ao hotel Copacabana Palace no meio da turnê hispânica de maior bilheteria de todos os tempos, a “Las Mujeres Ya No Lloran”. Atualmente, a cantora está fazendo residência na América Central, com cinco shows esgotados em El Salvador. Depois se apresenta três noites no México. Entre março e abril, a artista desembarca no Oriente Médio.
“A Shakira começou a turnê atual dela, que é a maior turnê latina da história do mundo, no Rio de Janeiro. O Rio como capital do pop, dos grandes eventos. Esse ano, a escolha não poderia ter sido melhor, porque a Shakira representa o que existe de melhor da cultura mundial, que é cultura latina. Uma cultura que é capaz de se envolver, de movimentar milhões. E cada vez mais o pop tem a cara do Rio. É uma escolha maravilhosa, ela vai lotar a praia”, afirmou Lucas Padilha secretário Municipal de Cultura.
Nascida na Colômbia, Shakira já vendeu mais de 95 milhões de discos em todo o mundo. É a artista latina feminina mais vista no YouTube e uma das 10 artistas mais vistas de todos os tempos na plataforma, com mais de 27 bilhões de visualizações acumuladas.
Lançado em março de 2024, seu álbum mais recente – e que dá nome à atual turnê –, “Las Mujeres Ya No Lloran”, foi o vencedor do Grammy de Melhor Álbum Latino. Seu trabalho anterior, "El Dorado", alcançou o 1º lugar no iTunes em 37 países, ganhou o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop no Grammy Latino de 2017 e o prêmio de Melhor Álbum Pop Latino no Grammy de 2018. Com mais de 12 bilhões de reproduções, é um dos álbuns femininos mais reproduzidos de todos os tempos
