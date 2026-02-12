Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas - Reprodução

Publicado 12/02/2026 15:40

Rio - Um incêndio atingiu uma van, na tarde desta quinta-feira (12), na Rua Carmo Neto, no Centro. O incidente causou interdições temporárias pelo acesso da Avenida Presidente Vargas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 13h10 para controlar as chamas. Não há o registro de vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), após a liberação, o trânsito ainda apresentou reflexos com lentidão no trecho da região.