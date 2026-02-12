Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas Reprodução
Rua é interditada por causa de incêndio em van no Centro
Acesso da Avenida Presidente Vargas para a Rua Carmo Neto foi interrompido
Barraqueiros legalizados poderão manter estruturas fixas nas praias durante o Carnaval
Regras temporárias, no entanto, deverão ser cumpridas
Mãe revela que estudante vítima de tentativa de feminicídio levou mais de 30 facadas
Alana Anisio Rosa, de 20 anos, permanece internada em coma induzido há quase uma semana do crime
Portela lamenta morte de Arsênio da Cuíca, ex-diretor da Tabajara do Samba
Escola destacou legado do ritmista, que integrou a azul e branca desde 1966 e foi homenageado como baluarte em 2022
Não deixe para última hora! Prazo de coleta de biometria de eleitores no TRE-RJ termina em maio
Quem ainda não fez o cadastro deve comparecer às Zonas Eleitorais ou às Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs)
PF prende homem por compartilhamento de vídeos de abuso sexual infantil
Ação é parte da terceira fase da 'Operação Classificação de Risco', que apura crimes contra menores de idade em Angra dos Reis
