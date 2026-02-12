Eleitores têm até 6 de maio para cadastrar a biometria no TRE-RJ - Pedro Ivo/ Arquivo O Dia

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) alerta os cerca de 2,5 milhões de eleitores do Rio que ainda não fizeram o cadastro biométrico para que agilizem a coleta das digitais. Quem se enquadra na situação, tem apenas até o dia 6 de maio para comparecer às Zonas Eleitorais ou às Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs)

De acordo com o TRE-RJ, a procura costuma ser maior com a proximidade do fim do prazo. Para evitar transtornos, o Tribunal recomenda que o público se dirija a um posto de atendimento o quanto antes.

“O prazo parece longo, mas isso não é verdade. Neste intervalo de tempo nós temos o carnaval e, adiante, a Semana Santa. Então, o eleitor que deixar para depois deve enfrentar uma procura mais intensa. Quem se antecipar e fizer a coleta das digitais agora evitará eventuais filas no atendimento. E garantirá uma votação mais rápida e tranquila no momento de exercer a cidadania”, alerta o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares.

Após a data, também não será possível solicitar outros serviços, como emissão de primeira via do título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, troca de local de votação, atualização de informações cadastrais e regularização em caso de pendências.

O cadastro oferece uma série de facilidades ao cidadão no acesso a serviços públicos, já que a biometria da Justiça Eleitoral assegura o selo ouro na plataforma Gov.Br, o que libera acesso a todos os serviços digitais oferecidos pelo Governo Federal, como assinatura digital de documentos, acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, comprovação de vida para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e mais.

Caso o eleitor esteja em dúvida se já possui a biometria cadastrada ou não, deve fazer a consulta no site do TRE-RJ , pelo número do Título de Eleitor ou do CPF.

Para regularizar a situação, fazer a biometria ou solicitar qualquer outro serviço eleitoral, basta comparecer a qualquer Zona Eleitoral ou CAE no estado do Rio. Todas as unidades estão funcionando em horário ampliado, das 11h às 19h e não há necessidade de agendamento prévio para atendimento.

Quem já possui a biometria cadastrada e precisar de algum serviço eleitoral pode solicitar de forma on-line pelo site do TRE-RJ . Apenas a coleta das digitais precisa ser feita presencialmente.

Para mais informações ou dúvidas, o Tribunal disponibiliza o Disque TRE-RJ: (21) 3436-9000. O serviço de atendimento telefônico funciona de segunda a sexta, das 11h às 19h, no mesmo horário dos postos de atendimento.

Vale lembrar que as Eleições 2026 acontecem em 4 de outubro e em 25 de outubro, em caso de segundo turno. Neste ano, os eleitores votarão para os cargos de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e para presidente da República.