Especialistas da Águas do Rio realizam atendimento em 96 lojas físicasDivulgação

Publicado 12/02/2026 11:07 | Atualizado 12/02/2026 13:46

O início do ano costuma ser um momento em que muita gente decide colocar as contas em ordem, rever gastos e tentar resolver pendências financeiras. Não por acaso, especialistas consideram o período como o "trimestre crítico" para as finanças pessoais. Além de tributos como o IPTU e o IPVA, o começo do ano concentra outros gastos, como matrícula escolar e seguros, que elevam ainda mais as despesas.

Com todos esses custos, é comum bater a preocupação com dívidas, ainda mais porque a inadimplência segue alta no país. De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), quatro em cada dez adultos estão inadimplentes no Brasil. E quem está com o nome negativado pode ter dificuldades para conseguir crédito, fazer compras parceladas e até fechar contratos importantes. Em outras palavras, ter o nome sujo pesa no bolso e no dia a dia.



Para ajudar quem quer virar a página e começar 2026 com mais tranquilidade, a Águas do Rio oferece uma série de facilidades a quem precisa negociar contas, regularizar a situação e colocar tudo em ordem. São 96 locais de atendimento espalhados pela Região Metropolitana e interior, funcionando em lojas físicas, redes de supermercado, associações de moradores e outros pontos próximos da população. Além disso, equipes fazem atendimentos itinerantes em várias cidades, com calendário sempre atualizado no site da empresa (



A concessionária oferece oportunidades de negociação de débitos com desconto e parcelamento em até 120 vezes, com condições personalizadas. A negociação pode ser realizada via WhatsApp ou ligação gratuita no 0800 195 0 195, nas lojas físicas ou com agentes comerciais.

No portal da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, o cliente também encontra respostas para praticamente todas as dúvidas: como emitir segunda via de conta, o que fazer quando a fatura não chega, como funciona o débito automático e suas vantagens, orientações em caso de pagamento duplicado e informações completas sobre parcelamento de contas para quem precisa de um fôlego no orçamento. Ainda é possível atualizar ou regularizar cadastro, pedir mudança da data de vencimento, solicitar a Tarifa Social e até trocar a titularidade da conta de água.



"Janeiro é um momento de recomeço e organização, especialmente quando falamos de vida financeira. A Águas do Rio quer caminhar junto com seus clientes nesse processo, ajudando a transformar esse período em uma oportunidade de equilíbrio. Nosso compromisso é facilitar a negociação, oferecer alternativas justas e garantir que nenhuma família fique sem acesso à água tratada por enfrentar dificuldades temporárias. Manter as faturas em dia é essencial para a continuidade dos serviços de água e esgoto, que são básicos para a saúde e a dignidade das pessoas", afirma Douglas Lourenço, gerente executivo Comercial da concessionária.



"Mais do que falar sobre contas, falamos sobre cuidado e planejamento. Quando o cliente regulariza sua situação, ele recupera tranquilidade, organiza a vida financeira e tem a segurança de que um serviço essencial continua chegando à sua casa com qualidade e respeito. Nosso papel é estar presente nesse momento, oferecendo apoio e soluções reais", completa o gerente.



Parceria leva atendimento a estações de metrô

Quem circula pelo metrô do Rio agora tem mais um serviço à mão. A Águas do Rio e o MetrôRio firmaram parceria para levar atendimento direto a estações, ampliando o acesso da população a serviços da concessionária. Ao todo, são 12 pontos instalados em estações estratégicas da cidade: Botafogo, Siqueira Campos, General Osório, São Conrado, Jardim Oceânico, Carioca, Central, Uruguaiana, Maracanã, Irajá, Del Castilho e Pavuna.



O objetivo é facilitar a rotina do passageiro, que pode resolver pendências enquanto se desloca pela cidade, sem precisar ir até uma loja física. Nos totens instalados nessas estações, com suporte de equipes da Águas do Rio, é possível tirar segunda via de conta, fazer pagamentos com cartão, negociar débitos, atualizar cadastro e esclarecer dúvidas.



O atendimento funciona de segunda a quinta-feira, das 9h às 19h, e às sextas, das 9h às 18h. A iniciativa também fortalece a presença da concessionária em áreas que não contavam com lojas físicas, como Maracanã, Irajá, Del Castilho e Pavuna, ampliando a rede de atendimento e aproximando ainda mais o serviço essencial do dia a dia do carioca.

