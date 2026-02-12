Agentes cumpriram também, nesta quinta-feira (12), dois mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicosDivulgação / Polícia Federal
PF prende homem por compartilhamento de vídeos de abuso sexual infantil
Ação é parte da terceira fase da 'Operação Classificação de Risco', que apura crimes contra menores de idade em Angra dos Reis
PM de folga reage a tentativa de assalto e mata dois suspeitos na Avenida Brasil
Caso aconteceu na altura da Penha, na Zona Norte
Vídeo: capivara é flagrada tomando banho na Praia do Arpoador
Segundo relatos, o animal aparentava estar calmo e, depois de se refrescar, seguiu em direção à Pedra do Arpoador
Homem com 25 anotações por assalto a passageiros de ônibus é preso na Pavuna
Investigações apontam que ele agia armado e usava violência para intimidar as vítimas
Comece o ano no azul: saiba como manter o nome limpo e organizar as finanças
Águas do Rio oferece oportunidades de negociação de débitos com desconto e parcelamento em até 120 vezes
Dois traficantes do Comando Vermelho são presos em Niterói
Ação teve início após denúncias de moradores, que relataram intensa atividade do tráfico e outros crimes na região
