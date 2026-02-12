Agentes cumpriram também, nesta quinta-feira (12), dois mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos - Divulgação / Polícia Federal

Agentes cumpriram também, nesta quinta-feira (12), dois mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicosDivulgação / Polícia Federal

Publicado 12/02/2026 12:25 | Atualizado 12/02/2026 12:29

Rio – A Polícia Federal prendeu temporariamente, nesta quinta-feira (12), um homem de 32 anos em Angra dos Reis, na Região dos Lagos, investigado por compartilhar vídeos contendo abuso sexual infantil na internet e por aliciamento de crianças.





A prisão é parte da terceira fase da “Operação Classificação de Risco”, que apura a prática de crimes sexuais contra menores de idade e adolescentes no município. Na primeira fase, ocorrida na última sexta-feira (6), um médico pediatra acabou detido . Já na segunda, a PF identificou e prendeu um professor da rede pública, pelo mesmo crime.

Na ação desta quinta-feira (12), os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos, um no Centro de Angra dos Reis e outro no distrito de Conceição do Jacareí, em Mangaratiba. O objetivo é identificar outros possíveis envolvidos e vítimas.