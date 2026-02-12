Dois traficantes do Comando Vermelho foram presos em operação em NiteróiDivulgação / PCERJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (12), em uma operação na Comunidade do Pé Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, que mira traficantes do Comando Vermelho.

Segundo a Polícia Civil, a ação de agentes da 77ª DP (Icaraí) aconteceu a partir de denúncias de moradores, que relataram intensa atividade dos criminosos na região.

As investigações apontaram que os integrantes da facção vinham aterrorizando a população local com a grande movimentação do comércio ilegal de entorpecentes e a prática de outros crimes.

As equipes saíram às ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Os dois capturados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação, que faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho, contou com o apoio de equipes do 4° Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
As diligências seguem para localizar e prender os demais alvos.