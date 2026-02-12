Dois traficantes do Comando Vermelho foram presos em operação em NiteróiDivulgação / PCERJ
Segundo a Polícia Civil, a ação de agentes da 77ª DP (Icaraí) aconteceu a partir de denúncias de moradores, que relataram intensa atividade dos criminosos na região.
As investigações apontaram que os integrantes da facção vinham aterrorizando a população local com a grande movimentação do comércio ilegal de entorpecentes e a prática de outros crimes.
As equipes saíram às ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Os dois capturados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A ação, que faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho, contou com o apoio de equipes do 4° Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
