Capivara tomando banho de mar no Arpoador, no fim da madrugada desta quinta - Divulgação / Seop

Publicado 12/02/2026 12:15 | Atualizado 12/02/2026 12:32

Rio - As capivaras já fazem parte da paisagem em alguns pontos do Rio, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Barra da Tijuca. Mas, desta vez, o cenário surpreendeu: uma delas foi flagrada tomando banho de mar no Arpoador, Zona Sul da cidade, no fim da madrugada desta quinta-feira (12).

Capivara é flagrada se refrescando num banho de mar no Arpoador, Zona Sul do Rio, no fim da madrugada desta quinta-feira (12).



Crédito: Divulgação / Seop#ODia pic.twitter.com/nnBLWjeEmL — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2026

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), equipes patrulhavam a região quando se depararam com a cena inusitada. Algumas pessoas que passeavam pelo calçadão também fizeram registros.

De acordo com relatos, o animal aparentava estar calmo e, depois de se refrescar no mar, seguiu em direção à Pedra do Arpoador.



Equipes do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal foram acionadas para acompanhá-lo, já que ele se dirigiu a uma área que costuma atrair muitos visitantes ao longo do dia. Os agentes localizaram a capivara e seguem monitorando seus deslocamentos.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal orienta a população a não interagir com animais silvestres, para evitar ferimentos ou estresse, o que poderia resultar em agressões. Em casos de avistamento, a recomendação é entrar imediatamente em contato com a Guarda Municipal, pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja realizado de forma correta.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci