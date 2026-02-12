Criminoso foi preso por agentes da 39ªDP (Pavuna) - Divulgação

Criminoso foi preso por agentes da 39ªDP (Pavuna)Divulgação

Publicado 12/02/2026 11:19

Rio - A Polícia Civil realizou mais uma fase da "Operação Torniquete" e prendeu, nesta quarta-feira (11), um criminoso com mais de 25 registros por assaltos a passageiros de ônibus que circulam pela região da Pavuna, na Zona Norte, e na Baixada Fluminense, além de anotações por roubos de veículos e celulares. As investigações apontam que ele agia armado e usava violência para intimidar as vítimas.



Na ocasião, agentes da 39ª DP (Pavuna) localizaram o suspeito no momento em que ele chegava a uma loja na Feira da Pavuna. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão por roubo qualificado.



As investigações também apontaram que o criminoso não agia sozinho. O grupo se misturava aos passageiros e, após abordar o motorista, empregava extrema violência durante as ações.



"É uma prisão importante para o estado e, principalmente, para garantir a segurança da população que precisa do transporte coletivo, seja para passear, seja para ir ao trabalho. O estado segue firme no combate à criminalidade, sem retroceder", afirmou o governador Cláudio Castro.



A "Operação Torniquete" tem como foco a repressão a crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos, além de combater delitos que financiam facções criminosas e alimentam disputas territoriais. Desde o início das ações, já foram efetuadas mais de 820 prisões, e cargas e veículos avaliados em mais de R$ 48 milhões foram recuperados. As operações seguem em andamento, com pedidos de bloqueio de bens e valores que já ultrapassam R$ 70 milhões.



