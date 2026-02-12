Caso aconteceu na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/02/2026 12:23

Rio - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou dois suspeitos, na manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Brasil, altura da Penha, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de roubo a um PM. Na ocasião, o policial conseguiu reagir e fez disparos em direção aos dois ladrões. A dupla foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

A equipe apreendeu um revólver e uma réplica de pistola. Além disso, os agentes isolaram a área para perícia.

O crime aconteceu em um horário movimentado da Avenida Brasil, com muitos veículos passando pelo local, como motos, carros e um caminhão. Devido a ocorrência, a pista lateral precisou fechada, na altura da passarela 15, próximo da estação BRT Marinha Mercantil, na Penha, no sentido Centro. A via foi liberada durante a tarde.

O Centro de Operações e Resiliência (COR) informou que o trânsito chegou a ficar lento a partir de Parada de Lucas.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).