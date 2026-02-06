Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o suspeito - Divulgação / PF

Publicado 06/02/2026 11:10

Rio - Um médico pediatra foi preso por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Angra dos Reis, na Costa Verde, nesta quinta-feira (5). Ele também atuava nas redes pública e privada de saúde do município de Rio Claro, no Médio Paraíba.



Segundo a Polícia Federal, a identificação do médico se deu a partir de monitoramentos voltados à identificação de ações suspeitas ligadas ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Ainda de acordo com a corporação, as investigações revelaram indícios de aliciamento de crianças e de adolescentes para fins sexuais, com atuação predominante nos municípios de Angra dos Reis e de Paraty, também na Costa Verde.

Agentes cumpriram um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão contra o suspeito.

Além do detido, há uma possível participação de um professor da rede pública de ensino, que foi conduzido para prestar esclarecimentos e posteriormente liberado.

As diligências seguem em andamento com o objetivo de identificar eventuais vítimas e outros possíveis envolvidos.

O médico foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, de estupro de vulnerável, de exploração sexual infantojuvenil e de associação criminosa.