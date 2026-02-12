Arsênio Neto de Castro, ex-diretor de bateria da Portela, morreu aos 87 anos - Divulgação

Publicado 12/02/2026 13:30 | Atualizado 12/02/2026 13:33

Rio - Arsênio Neto de Castro, conhecido como Arsênio da Cuíca ou Tio Arsênio, ex-diretor de bateria da Portela, morreu aos 87 anos. O sepultamento acontece na tarde desta quinta-feira (12), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Zona Norte.

Nas redes sociais, a Tabajara do Samba destacou legado do ritmista, que integrou a azul e branca desde 1966 e foi homenageado como baluarte em 2022. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

"Arsênio construiu uma trajetória marcada pelo compromisso, dedicação e pelo amor à nossa Tabajara do Samba. Reconhecido pelo seu talento como cuiqueiro, atuou como diretor de bateria de 2000 até o Carnaval de 2022, encerrando sua trajetória na avenida ao ser homenageado com o troféu de melhor baluarte na bateria, em reconhecimento ao legado que construiu na escola", disse em comunicado.

O perfil da bateria da Majestade do Samba frisou ainda que o cuiqueiro serviu de inspiração para muitos jovens.

"Nessa caminhada, Arsênio serviu de pilar para a escola, inspirando jovens talentos e formando novos ritmistas que, hoje, desfilam e comandam a Tabajara do Samba. O reconhecimento definitivo de sua importância para o Carnaval veio em 2022, quando foi eleito Baluarte do ano, pelo Troféu Bateria. Sua história é um testemunho de lealdade e amor ao pavilhão azul e branco, deixando um legado eterno no ritmo e no coração de Oswaldo Cruz e Madureira", afirmou.