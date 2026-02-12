Arsênio Neto de Castro, ex-diretor de bateria da Portela, morreu aos 87 anosDivulgação
Portela lamenta morte de Arsênio da Cuíca, ex-diretor da Tabajara do Samba
Escola destacou legado do ritmista, que integrou a azul e branca desde 1966 e foi homenageado como baluarte em 2022
Não deixe para última hora! Prazo de coleta de biometria de eleitores no TRE-RJ termina em maio
Quem ainda não fez o cadastro deve comparecer às Zonas Eleitorais ou às Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs)
PF prende homem por compartilhamento de vídeos de abuso sexual infantil
Ação é parte da terceira fase da 'Operação Classificação de Risco', que apura crimes contra menores de idade em Angra dos Reis
PM de folga reage a tentativa de assalto e mata dois suspeitos na Avenida Brasil
Caso aconteceu na altura da Penha, na Zona Norte
Vídeo: capivara é flagrada tomando banho na Praia do Arpoador
Segundo relatos, o animal aparentava estar calmo e, depois de se refrescar, seguiu em direção à Pedra do Arpoador
Homem com 25 anotações por assalto a passageiros de ônibus é preso na Pavuna
Investigações apontam que ele agia armado e usava violência para intimidar as vítimas
