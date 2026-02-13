Proposta é garantir que mulheres saibam onde buscar apoio em casos de violência - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 13/02/2026 12:01

Rio - Placas informativas com a mensagem "Peça Ajuda" estão sendo instaladas durante o Carnaval no Rio com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres à rede municipal de acolhimento em casos de violência ou assédio.

A sinalização direciona para a plataforma www.mulher.rio, que reúne informações sobre acolhimento psicológico, orientação jurídica, serviços especializados e encaminhamento para a rede municipal, além do acesso ao 1746 e à orientação para acionamento do 190 em situações de risco imediato. A proposta é garantir que mulheres saibam, de forma simples e visível, onde buscar apoio caso tenham seus direitos violados.



"A violência contra a mulher não é tolerada no Carnaval nem em nenhuma outra época do ano. Essas placas estão em locais estratégicos porque a informação precisa estar onde a mulher está. Colocamos a mensagem também em inglês para deixar claro: todas as mulheres, cariocas ou turistas, encontram no Rio uma rede de apoio especializada e gratuita", afirma a secretária de Políticas para Mulheres, Joyce Trindade.

As placas serão posicionadas em locais de grande circulação durante o Carnaval, como o Circuito Preta Gil, a Avenida Atlântica, a Marquês de Sapucaí e os Parques da Cidade. Nesta primeira fase, a ação contempla os parques: Oeste, Realengo, Madureira e Piedade, com previsão de ampliação gradual para outros pontos da cidade após o período da folia.

A ação é realizada pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados, em parceria com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, com apoio operacional da CET-Rio