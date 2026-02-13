Presença de cachorro na linha do metrô provocou a interrupção temporária da circulação - Érica martin/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 13/02/2026 12:05

Rio – Um cachorro invadiu os trilhos do metrô, na manhã desta quinta-feira (13), e provocou a interrupção temporária da circulação no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze.

Segundo o MetrôRio, houve um corte temporário de energia por volta das 8h30 para a retirada do animal. O cãozinho foi retirado do local pela equipe de segurança da concessionária.

A luz foi restabelecida logo em seguida e a circulação de trens normalizada.