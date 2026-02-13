Com o suspeito, agentes encontraram um alicate e uma mochila - Divulgação / Segurança Presente

Publicado 13/02/2026 12:42

Agentes do Segurança Presente prenderam um homem em flagrante por tentar furtar uma bicicleta na Avenida Ataulfo de Paiva, altura do cruzamento com a Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, as equipes patrulhavam a região quando foram acionados por moradores. Eles informaram que um homem tentava romper, com um alicate, a corrente de uma bicicleta presa a um poste de sinalização. Ao notar a chegada dos agentes, ele tentou fugir, mas foi alcançado. A corrente já estava parcialmente rompida.

Com ele, foram apreendidos o alicate de corte e uma mochila. Após a prisão, o homem, que não teve a identidade divulgada, confessou ter tentado cortar a corrente, alegando que a bicicleta pertenceria a um amigo. Ele está preso na 14ªDP (Leblon).

O proprietário compareceu à delegacia e recuperou o veículo.