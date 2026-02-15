Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que os bandidos abordaram o carro onde estavam a criança e o pai dela. O vídeo mostra o automóvel dos bandidos “fechando” a família. Em seguida, o pai desce com as mãos para o alto e se senta no chão. Logo depois, os criminosos atiram e fogem. Em meio ao desespero, o motorista volta para o carro e percebe que a filha foi atingida.
Veja o vídeo:
Vídeo mostra tentativa de assalto que terminou com menina de 8 anos baleada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
No dia seguinte ao crime, parentes da garota promoveram uma corrente de oração na porta do Hospital Geral de Nova Iguaçu. O tio dela, Moisés da Costa Passos, comentou: “É revoltante que uma criança de 8 anos, uma criança pura, ter tomado um tiro. Estamos revoltados, alguém tem que fazer alguma coisa, queremos justiça!".
O corpo da menina foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste, na tarde deste domingo (15). As investigações sobre o crime estão com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.