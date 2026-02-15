Menina estava internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 14:51

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que os bandidos abordaram o carro onde estavam a criança e o pai dela. O vídeo mostra o automóvel dos bandidos “fechando” a família. Em seguida, o pai desce com as mãos para o alto e se senta no chão. Logo depois, os criminosos atiram e fogem. Em meio ao desespero, o motorista volta para o carro e percebe que a filha foi atingida.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra tentativa de assalto que terminou com menina de 8 anos baleada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/uv2xqes5WV — Jornal O Dia (@jornalodia) February 13, 2026

No dia seguinte ao crime, parentes da garota promoveram uma corrente de oração na porta do Hospital Geral de Nova Iguaçu. O tio dela, Moisés da Costa Passos, comentou: “É revoltante que uma criança de 8 anos, uma criança pura, ter tomado um tiro. Estamos revoltados, alguém tem que fazer alguma coisa, queremos justiça!".

Familiares fizeram uma corrente de oração em frente ao Hospital Geral de Nova Iguaçu Rede Social

O corpo da menina foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste, na tarde deste domingo (15). As investigações sobre o crime estão com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).