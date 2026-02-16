Publicado 16/02/2026 00:00

Numa mobilização histórica pela vida, três dos maiores nomes do samba, Alcione, Xande de Pilares e Jorge Aragão, uniram vozes para convocar doadores para o Hemorio com a iminência de uma baixa dos estoques durante o Carnaval. Neste período é detectada uma redução média de 30% nos estoques durante a folia.

"O sangue é insubstituível, e se torna mais necessário durante feriados longos, quandp os acidentes aumentam. Se puder, venha ao Hemorio e salve vidas doando sangue", diz o diretor do Hemorio, Luiz Amorim.

Quem deseja doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site hemorio.rj.gov.br.

Não precisa jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão aptos à doação.

Mais informações nas redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou pelo Disque-Sangue: 0800 282 0708, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados.