Daiana dos Santos chegou a ser levada ao Hospital do Andaraí, mas não resistiuErica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 15/02/2026 18:24

Rio – Uma mulher morreu baleada no Andaraí, na Zona Norte, na noite deste sábado (14). Informações iniciais dão conta de que Daiana dos Santos Gonzaga, de 37 anos, foi atingida por uma bala perdida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) receberam chamado para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital do Andaraí. Ela, porém, não resistiu.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado posteriormente à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que “diligências estão em andamento para apurar os fatos”.

Segundo um informe registrado na plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos no Andaraí pouco depois das 23h. Usuários de redes sociais também relataram tiros na região.