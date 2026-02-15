Céu com sol e nuvens marca dia quente na cidade - Érica Martin / Agência O Dia

Céu com sol e nuvens marca dia quente na cidadeÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 15:42

Rio - Após um dia de sol forte e temperatura alta no Rio de Janeiro, com termômetros registrando cerca de 29 °C, a previsão indica mudanças no tempo nos próximos dias, segundo o Alerta Rio.



Neste domingo, cariocas e turistas aproveitaram o calor em diversos pontos da cidade. Foi um dia de clima típico de verão, com pessoas na praia ou curtindo os blocos que animam o carnaval.