Céu com sol e nuvens marca dia quente na cidadeÉrica Martin / Agência O Dia
Neste domingo, cariocas e turistas aproveitaram o calor em diversos pontos da cidade. Foi um dia de clima típico de verão, com pessoas na praia ou curtindo os blocos que animam o carnaval.
Previsão para os próximos dias
Segunda-feira (16/2)
O tempo fica parcialmente nublado, com chance de chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínima de 21 °C e máxima de 35 °C, e os ventos sopram moderados do quadrante leste/sudeste.
Terça-feira (17/2)
O céu segue parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas principalmente no período da tarde e noite. As temperaturas devem ficar entre 20 °C e 35 °C, mantendo o clima quente.
Quarta-feira (18/2)
O tempo continua nublado, com chance de chuva fraca a moderada isolada. A máxima prevista é de 34 °C e a mínima de 20 °C.
Quinta-feira (19/2)
O céu ainda fica nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada em alguns momentos do dia. A mínima deve ser de 21 °C e a máxima de 32 °C.
