Vídeo mostra veículos na contramão na BR-101 por causa de um arrastãoReprodução/X

Publicado 15/02/2026 22:13

Rio – Um arrastão fez motoristas dirigirem na contramão na BR-101, altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde deste domingo (15). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que veículos seguem no sentido contrário ao orientado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu acionamento para a ocorrência por volta de 15h30 e reforçou o policiamento na via, na altura do km 305, no sentido Rio de Janeiro. Não houve prisões.