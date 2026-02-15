Vídeo mostra pessoas saindo de um buraco que se abriu após o piso ceder - Reprodução/redes

Vídeo mostra pessoas saindo de um buraco que se abriu após o piso cederReprodução/redes

Publicado 15/02/2026 17:08 | Atualizado 15/02/2026 17:34

Rio – Parte de um piso montado especialmente para o evento Carnarildy cedeu, neste sábado (14), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Não houve registro de feridos, mas o episódio gerou uma onda de críticas dos frequentadores.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra algumas pessoas saindo do buraco que se abriu em frente ao palco. Na sequência, funcionários do evento retiram algumas placas que compõem o tablado.

Veja o vídeo:

Piso cede em evento de Carnaval na Cidade das Artes



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/zFro0SUDrs — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2026

Questionada pela reportagem de O DIA sobre o incidente, a produção do Carnarildy ainda não retornou. O espaço segue à disposição.

Já nas redes, os responsáveis pelo evento publicaram uma nota se referindo ao episódio como "questões técnicas" e comunicando que as apresentações não realizadas no sábado serão reagendadas para uma nova data, ainda não divulgada. Já a programação de domingo (15), segunda-feira (16) e terça-feira (17) estão mantidas.

A Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela Cidade das Artes, informou que determinou a finalização do evento após o ocorrido e destacou que o piso foi reforçado pela empresa responsável pelo evento.

Muitas críticas nas redes

Na mesma postagem em que a produção fala sobre a remarcação do evento de sábado, muitas pessoas criticaram as condições de segurança do espaço. Uma chegou a afirmar que o piso já havia cedido momentos antes: "Vocês deveriam ter pensado na segurança quando o chão caiu pela primeira vez".

Uma mulher que esteve no evento relatou que não havia um solo abaixo do tablado montado para receber o público: "O resto do chão estava com a mesma estrutura horrível da parte que caiu. Era óbvio que ia acontecer de novo! O chão oco por baixo e balançando. Em nenhum momento priorizaram segurança".

Outras denunciaram que o evento seguiu, mesmo após a queda do piso: "Precisou o [rapper] Veigh se retirar com a equipe para cancelar, descaso total"; "Mantiveram o evento por mais três horas sob risco".

Teve ainda quem demonstrasse preocupação em relação aos próximos dias de evento: "Em qual parte aconteceu isso? Vou hoje. Medo”; “Imagino o risco na Anitta, na terça, que é uma pulação braba".

Neste domingo, o Carnarildy terá apresentações de Dênnis DJ e dos cantores Thiaguinho e Xand Avião. Nessa segunda, as atrações serão a cantora Ludmilla, os cantores Ferrugem e Dilsinho, além do grupo Sorriso Maroto. Já na terça, subirão ao palco o rapper Matuê e o grupo Menos é Mais, além de Anitta.

O evento deste sábado que será remarcado, segundo a produção, terá os MCs Cabelinho e Filipe Ret, além do Veigh.