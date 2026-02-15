Cinco fuzis, duas pistolas e três granadas foram apreendidas - Divulgação / PMERJ

Cinco fuzis, duas pistolas e três granadas foram apreendidasDivulgação / PMERJ

Publicado 15/02/2026 10:30

Dois homens morreram e outros seis foram presos em flagrante durante uma operação emergencial da Polícia Militar na madrugada deste domingo (15), no Morro do Chaves, em Barros Filho, Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, a ação foi realizada por agentes do 41º BPM (Irajá) com o objetivo de interromper a intensa troca de tiros provocada por criminosos envolvidos em disputa territorial entre facções rivais.

Eles vinham promovendo sucessivos ataques armados na região, colocando em risco moradores e instaurando um cenário de insegurança na comunidade.

Ainda de acordo com a corporação, houve confronto durante a intervenção. Quatro homens ficaram feridos, sendo que dois não resistiram aos ferimentos. Ao todo, os policiais apreenderam cinco fuzis, duas pistolas e três granadas, além de outros armamentos utilizados pelos grupos.

"Não vamos permitir que facções criminosas transformem áreas urbanas em campos de batalha. Seguiremos firmes, com ações estratégicas e presença constante, para garantir a segurança da população e restabelecer a paz nas comunidades.", destaca o secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).