Cinco fuzis, duas pistolas e três granadas foram apreendidasDivulgação / PMERJ
Operação emergencial termina com dois mortos e seis presos no Morro do Chaves
Policiais apreenderam cinco fuzis, duas pistolas e três granadas
Ícones do Samba e Hemorio unem forças
Hemorio detecta uma redução média de 30% nos estoques durante o carnaval
Vídeo: veículos seguem na contramão em São Gonçalo após arrastão
Policiamento foi reforçado no trecho, segundo a PRF
Gerente do tráfico de drogas em comunidade de Cordovil é preso em hospital na Penha
Ele já havia sido apreendido por três vezes, quando ainda era adolescente
Acidente deixa um morto e dois feridos em Belford Roxo
Uma das vítimas, de 25 anos foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Caxias
Vídeo: piso cede em evento de Carnaval na Cidade das Artes
Não houve registro de feridos. Frequentadores criticaram organização do evento nas redes sociais
