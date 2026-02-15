Acidente que deixou uma vítima fatal e duas pessoas gravemente feridas - Reprodução / Redes Sociais

Acidente que deixou uma vítima fatal e duas pessoas gravemente feridasReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/02/2026 18:53 | Atualizado 15/02/2026 18:59

Rio – Um acidente deixou um homem morto e duas pessoas feridas na manhã deste domingo (15), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na Avenida Joaquim Costa Lima, na altura do número 856.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Belford Roxo foram acionados às 6h19. Ao chegarem ao local, encontraram Edson Garcia Januário já sem vida. Um segundo homem, de 25 anos, foi socorrido pelos militares em estado gravíssimo e levado para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Não há mais informações sobre o terceiro ferido.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois feridos, nem suas identidades. Em nota, a Polícia Militar afirmou não ter sido acionada no caso.

