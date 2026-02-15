Lula fez uma visita às alas e cumprimentou trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde - Ricardo Stuckert / PR

Publicado 15/02/2026 14:19



fotogaleria Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, neste domingo (15), ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, da inauguração do Centro de Emergência Regional (CER) do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

"O que estamos fazendo hoje é entregar dignidade e decência ao povo brasileiro. Quem passa lá fora agora pensa que esse é um hospital privado e que aqui só entra quem pode pagar. Esse é um hospital público, conveniado num acordo entre o Governo Federal e a Prefeitura do Rio, com dinheiro de ambos. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, será tratada aqui com respeito, dignidade e terá acesso às melhores coisas que podemos oferecer", afirmou Lula.

A inauguração faz parte do processo de reestruturação da unidade, que contou com investimentos de R$ 100 milhões do governo federal para modernização.

"Há um ano nós assinamos a municipalização de dois hospitais federais, o Cardoso Fontes e o Andaraí, e o Governo Federal garantiu, ao contrário da municipalização no passado, o custeio integral dessas duas unidades. Com isso, garantimos que a população tenha uma atenção digna, com respeito e qualidade", disse Eduardo Paes.

Desde que o município assumiu a gestão da unidade federal, o hospital ampliou a oferta de serviços à população, chegando em 2025 a uma taxa de ocupação de leitos de 98%, contra a de 63% registrada no ano anterior.

Lula fez uma visita às alas e cumprimentou trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde. Ele não falou com a imprensa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, declarou que a unidade começa a funcionar na noite deste domingo.

"Os hospitais federais do Rio de Janeiro passaram por um apagão e esse apagão se deve à família Bolsonaro. Chegava a ter situação de trabalhadores desse hospital pagar pedágio para a milícia que dominava o estacionamento", afirmou Padilha. "Estamos devolvendo esse hospital para seus verdadeiros donos: o povo do Rio de Janeiro."

A agenda do presidente no Rio de Janeiro ainda prevê a ida ao Sambódromo para acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói.