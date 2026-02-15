Nilton da Silva, o Pombo, foi preso no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Reprodução/WhatsApp

Publicado 15/02/2026 20:54 | Atualizado 15/02/2026 20:59

Rio – Policiais da 38ª DP (Brás de Pina), com auxílio de equipes da 22ª DP (Penha), prenderam, neste domingo (15), Nilton da Silva, o Pombo, de 18 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade do Dourado, em Cordovil, na Zona Norte. A captura ocorreu no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, Pombo - que vinha sendo monitorado pelos agentes havia alguns meses - é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e, apesar da pouca idade, foi alçado ao posto de gerente após a prisão de comparsas. Nas redes sociais, ostentava imagens exibindo armas de fogo em pontos de venda de drogas.

Antes da prisão neste domingo, Pombo já havia sido alvo de outras ações policiais. Ainda nesta semana, escapou de uma operação, mas teve uma motocicleta, produto de roubo, recuperada por policiais, que também prenderam um comparsa. Dias antes, fugiu mais uma vez, mas viu agentes apreenderam material entorpecente que estaria sob sua responsabilidade no Dourado.

Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão pendente, expedido pela Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital, pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, praticados quando ele ainda era adolescente – época em que foi apreendido três vezes.

Pombo estava no Getúlio Vargas com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo - a Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias em que ele foi baleado. Após o atendimento médico, o criminoso foi preso em flagrante por associação para o tráfico de drogas.