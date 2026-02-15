Nilton da Silva, o Pombo, foi preso no Hospital Estadual Getúlio VargasReprodução/WhatsApp
Gerente do tráfico de drogas em comunidade de Cordovil é preso em hospital na Penha
Ele já havia sido apreendido por três vezes, quando ainda era adolescente
Gerente do tráfico de drogas em comunidade de Cordovil é preso em hospital na Penha
Ele já havia sido apreendido por três vezes, quando ainda era adolescente
Acidente deixa um morto e dois feridos em Belford Roxo
Uma das vítimas, de 25 anos foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Caxias
Vídeo: piso cede em evento de Carnaval na Cidade das Artes
Não houve registro de feridos. Frequentadores criticaram organização do evento nas redes sociais
Calor permanece no Rio, mas tempo deve mudar e trazer chuva ao longo da semana
Cariocas aproveitaram o sol neste domingo (15), enquanto meteorologia monitora instabilidades
Morre menina de 8 anos baleada em tentativa de assalto em Nova Iguaçu
Uma câmera registrou o momento em que a criança foi atingida, na última quinta (11)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.