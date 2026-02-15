Carro saiu da pista e caiu em uma área de obras na subida da Serra das Araras - Reprodução / Redes sociais

Carro saiu da pista e caiu em uma área de obras na subida da Serra das ArarasReprodução / Redes sociais

Publicado 15/02/2026 11:46

Rio - Um homem morreu após ser atropelado por um carro que saiu da pista e caiu em um canteiro de obras na subida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense, na manhã deste sábado (14).



Segundo a concessionária CCR RioSP, equipes foram acionadas por volta das 10h57 para o km 231 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. No local, constataram o óbito de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço.



Ainda de acordo com a concessionária, o motorista e os outros quatro ocupantes do veículo foram atendidos com ferimentos leves. O acidente não chegou a afetar o tráfego.



A empresa lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio necessário, juntamente com a prestadora de serviço, à família e aos colegas do colaborador, que não teve o nome divulgado.

Vídeos que circulam nas rede sociais mostram o carro após a colisão no canteiro de obras. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda são desconhecidas.

A Serra das Araras vem passando por uma grande obra para duplicação das pistas. Semanalmente, detonações de rochas têm acontecido na região de Paracambi, com horário marcado, alterando a rotina de motoristas.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci