Tesouras, alicates e frascos de vidro foram apreendidos Divulgação / PMERJ

Publicado 15/02/2026 08:01

Rio - A Polícia Militar apreendeu 66 objetos perfurocortantes durante revistas nos pontos de acesso ao desfile do Cordão da Bola Preta, no Centro do Rio, realizado neste sábado (14).

Segundo a PM, entre os itens retidos estavam tesouras, alicates, objetos metálicos pontiagudos e frascos de vidro.

Embora sejam materiais de uso cotidiano, em ambientes com grande aglomeração esses objetos podem representar risco coletivo ou ser utilizados em práticas criminosas, como furtos, uma das ocorrências mais comuns em eventos de massa.

A operação integra o planejamento especial de segurança do Estado do Rio para o Carnaval, com foco na prevenção, organização dos espaços públicos e proteção da integridade física dos foliões.

O esquema conta com pontos de revista, detectores de metais, patrulhamento com viaturas e motopatrulhas, apoio do Regimento de Polícia Montada (RPMont), além de monitoramento aéreo com aeronaves e drones equipados com sistemas de reconhecimento facial. Equipes especializadas em controle de multidões e torres de observação também participam da ação.