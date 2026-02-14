Fantasiados e misturados entre os foliões, os agentes flagaram o exato momento do crimeReprodução
Policiais civis disfarçados prenderam um homem e uma mulher por furto de celulares em um bloco de Santa Teresa, na Região Central do Rio, nesta sexta-feira (13).— Jornal O Dia (@jornalodia) February 14, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/Kgwaq2Oev9
Na ação, os policiais perceberem que uma mulher arrancou o celular da mão de uma pessoa, foram atrás e presenciaram quando ela passou o aparelho para um comparsa. Em seguida, a equipe realizou a abordagem e encontrou cinco aparelhos furtados com eles. A dupla acabou detida em flagrante.
Juntos, os dois somam 29 passagens pela polícia, a maior parte por crimes de furto. A mulher já tinha sido presa oito vezes. Com 46 anos, ela tem três filhas que também praticamente furtos, e duas delas já foram presas. Já o homem possui uma anotação criminal.
Os celulares recuperados serão periciados para identificar os donos, que receberão os aparelhos de volta, como parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado contra roubo, furto e receptação.
