Publicado 14/02/2026 12:31

Rio - Policiais civis disfarçados prenderam um homem e uma mulher por furto de celulares no bloco das Carmelitas, em Santa Teresa, Região Central do Rio, nesta sexta-feira (13). Fantasiados e misturados entre os foliões, os agentes flagaram o exato momento do crime.

Segundo a corporação, o trabalho incluiu monitoramento aéreo por drone, feito pela equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Entre os disfarces usados, estavam os personagens da série "Casa de Papel", Jason, do filme "Sexta-feira 13", e o herói Capitão América.

Policiais civis disfarçados prenderam um homem e uma mulher por furto de celulares em um bloco de Santa Teresa, na Região Central do Rio, nesta sexta-feira (13).



Na ação, os policiais perceberem que uma mulher arrancou o celular da mão de uma pessoa, foram atrás e presenciaram quando ela passou o aparelho para um comparsa. Em seguida, a equipe realizou a abordagem e encontrou cinco aparelhos furtados com eles. A dupla acabou detida em flagrante.



Juntos, os dois somam 29 passagens pela polícia, a maior parte por crimes de furto. A mulher já tinha sido presa oito vezes. Com 46 anos, ela tem três filhas que também praticamente furtos, e duas delas já foram presas. Já o homem possui uma anotação criminal.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, mais de 13 mil telefones já foram tirados das mãos de bandidos, com 4,4 mil deles restituídos aos proprietários.