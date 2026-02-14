O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

Publicado 14/02/2026 12:11

Rio – Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na Rua Garcia Redondo, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira (13).



Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) atendeu a ocorrência, mas já encontrou a vítima sem vida.

Ainda de acordo com a corporação, um homem apontado como suspeito estava no local no momento da chegada dos militares. Ele foi encaminhado com ferimentos ao Hospital Municipal Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde permanece preso sob custódia.

Até o momento, no entanto, não há informações sobre sua identidade nem sobre o estado de saúde. As circustâncias do crime também são desconhecidas.

A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.