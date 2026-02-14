Wagner Montes Filho fez uma postagem em tom de revolta nas redes sociais - Reprodução

Wagner Montes Filho fez uma postagem em tom de revolta nas redes sociaisReprodução

Publicado 14/02/2026 13:01

Rio – O apresentador Wagner Montes Filho denunciou que teve o carro atingido por pedras arremessadas por um casal em situação de rua num trecho da Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do Centro, na manhã deste sábado (14).



Nas redes sociais, o comunicador afirmou, em tom de revolta, que os dois estariam atacando motoristas e pedestres que passavam pelo local. Em vídeos, ele mostrou que a pedra atingiu a lateral do veículo e relatou que estava acompanhado da família no momento do ataque.

"Se machucasse meu filho ou minha mulher, eu acharia esses dois no útero da mãe deles! Prejuízo é o de menos, graças a Deus eu tenho condições… mas quem não tem? E se derruba um motoqueiro e ele se machuca sério? Vocês, que defendem a vida, iriam na casa dele pra saber se ele precisa de ajuda? Duvido! agora, se eu tivesse conseguido pegar e enfiasse a porr**** neles, aí apareceriam com certeza! Hipocrisia!", disse.

O apresentador não informou se registrou queixa em alguma delegacia.



