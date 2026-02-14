Carnaval terá policiamento em pontos turísticos Divulgação / Rafael Campos

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Os acessos no entorno da Marquês de Sapucaí terão um esquema de segurança especial. A medida ocorre após registros de assaltos nas proximidades do Sambódromo durante o período dos ensaios técnicos e desfiles das escolas da Série Ouro.

De acordo com o Governo do Estado, uma delegacia temporária ficará instalada dentro do complexo, com agentes fluentes em diferentes idiomas. Além disso, haverá um esquema através do uso de câmeras de reconhecimento facial, drones e viaturas com transmissão de imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O objetivo é monitorar não apenas o interior do Sambódromo, mas também as rotas de chegada e saída dos foliões.

Reforço no Centro

O policiamento na região da Cinelândia e arredores também foi readequado para prevenir roubos e furtos, especialmente durante a dispersão dos 36 blocos previstos para o Centro, que devem atrair 1,5 milhão de pessoas.
A estratégia inclui a criação de um turno extra de 12 horas para os agentes, o reposicionamento de câmeras de segurança e o uso de 15 equipes de policiais motociclistas da Força de Aplicação Tática (FAT) para dar mais agilidade aos deslocamentos.