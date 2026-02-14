Carnaval terá policiamento em pontos turísticos Divulgação / Rafael Campos
De acordo com o Governo do Estado, uma delegacia temporária ficará instalada dentro do complexo, com agentes fluentes em diferentes idiomas. Além disso, haverá um esquema através do uso de câmeras de reconhecimento facial, drones e viaturas com transmissão de imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O objetivo é monitorar não apenas o interior do Sambódromo, mas também as rotas de chegada e saída dos foliões.
Reforço no Centro
O policiamento na região da Cinelândia e arredores também foi readequado para prevenir roubos e furtos, especialmente durante a dispersão dos 36 blocos previstos para o Centro, que devem atrair 1,5 milhão de pessoas.
