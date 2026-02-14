Incidente causaram reflexos na Avenida Brasil e a Linha Vermelha - André Ciryaco / Arquivo Ecoponte

Publicado 14/02/2026 16:45

Rio - Um homem morreu na manhã deste sábado (14) após passar mal enquanto dirigia na Ponte Rio-Niterói. O incidente ocorreu por volta das 5h30, na subida do Vão Central, no sentido Niterói.

De acordo com a concessionária Ecovias Ponte, o motorista chegou a parar o veículo na via ao passar mal. Equipes de socorro médico foram acionadas e realizaram o atendimento, mas o homem não resistiu e morreu no local.

A ocorrência ocupou uma das faixas e provocou reflexos no trânsito das principais vias de acesso ao Centro do Rio. Segundo o Centro de Operações, foram registradas retenções na Avenida Brasil, com lentidão desde a Penha, e na Linha Vermelha, com congestionamento a partir da Cidade Universitária.