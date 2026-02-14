Incidente causaram reflexos na Avenida Brasil e a Linha VermelhaAndré Ciryaco / Arquivo Ecoponte
Motorista sofre mal súbito e morre na Ponte Rio-Niterói
Vítima parou o carro ao passar mal e recebeu socorro da concessionária, mas não resistiu
Motorista sofre mal súbito e morre na Ponte Rio-Niterói
Vítima parou o carro ao passar mal e recebeu socorro da concessionária, mas não resistiu
Cinelândia ganha reforço no policiamento
Readequação do planejamento tem como objetivo evitar a prática de roubos e furtos, especialmente na dispersão dos blocos
Apresentador Wagner Montes Filho faz desabafo após ter carro atingido por pedra, no Centro
Comunicador afirmou que pessoas em situação de rua estariam atacando quem passa pela região
Vídeo: Policiais civis disfarçados prendem casal em bloco, em Santa Teresa
Fantasiados e misturados entre os foliões, os agentes flagaram o momento do furto de um celular
Mulher é encontrada morta dentro de casa, em São Gonçalo
Caso ocorreu no bairro Laranjal
Homem morre baleado e outros dois ficam feridos em Santa Teresa
Segundo moradores, o caso ocorreu durante uma queda de energia na região na noite desta sexta-feira (13)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.